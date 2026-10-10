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Футбол

Бавария потеряла очки после глупой ошибки Нойера

Аугсбург сумел удержать ничью.
Сегодня, 18:50       Автор: Андрей Безуглый
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

В субботу, 10 октября, Бавария отправилась в гости к Аугсбургу.

И пропустила уже через восемь секунд после ошибки Нойера. Кипер неудачно принял пас, пытаясь выбить мяч попал в соперника и позволил тому легко открыть счет.

А за весь первый тайм Бавария так и не смогла отыграться. Надежду на ккамбек подарил Сайбари на старте второго тайма, но Аугсбург быстро снова вышел вперед.

Еще раз пять минут Браун еще раз сравнял счет, но набив более 5 xG мюнхенцы не сумели обыграть соперника.

Статистика матча Аугсбург - Бавария 5-го тура Бундеслиги

Аугсбург - Бавария 2:2
Голы: Фельгауер, 1, Рибейру, 64 - Сайбари, 55, Браун, 80

Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 12 - 30
Удары в створ: 5 - 10
Угловые: 5 - 9
Фолы: 10 - 6

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