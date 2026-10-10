Бавария потеряла очки после глупой ошибки Нойера

В субботу, 10 октября, Бавария отправилась в гости к Аугсбургу.

И пропустила уже через восемь секунд после ошибки Нойера. Кипер неудачно принял пас, пытаясь выбить мяч попал в соперника и позволил тому легко открыть счет.

А за весь первый тайм Бавария так и не смогла отыграться. Надежду на ккамбек подарил Сайбари на старте второго тайма, но Аугсбург быстро снова вышел вперед.

Еще раз пять минут Браун еще раз сравнял счет, но набив более 5 xG мюнхенцы не сумели обыграть соперника.

Статистика матча Аугсбург - Бавария 5-го тура Бундеслиги

Аугсбург - Бавария 2:2

Голы: Фельгауер, 1, Рибейру, 64 - Сайбари, 55, Браун, 80

Владение мячом: 30% - 70%

Удары: 12 - 30

Удары в створ: 5 - 10

Угловые: 5 - 9

Фолы: 10 - 6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!