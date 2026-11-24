Рамик Гаджиев оказался в одном рейтинге с Ардой Гюлером и Ламином Ямалем.

Украинский вингер Харькова Рамик Гаджиев вошел в десятку самых креативных футболистов Европы в возрасте до 22 лет.

В рейтинге Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory) по показателю ожидаемых голевых передач он занял восьмую позицию.

Исследование охватило игроков из 32 ведущих европейских чемпионатов.

При составлении рейтинга специалисты использовали данные аналитической платформы Impect и сравнивали количество ожидаемых ассистов (xA) в расчете на 90 минут игрового времени. Учитывались футболисты, проведшие на поле не менее 500 минут в текущем сезоне.

🪄 Top U2⃣2⃣ creators in 3⃣2⃣ European top divisions as per expected assists per 90' (@impect_official) 📊 🥇 #ArdaGuler 🇹🇷 0.72 🥈 #LamineYamal 🇪🇸 0.57 🥉 #LutfiDalipi 🇨🇭🇽🇰 🇦🇱 🇵🇹 0.45 #Batrakov 🇷🇺 #Prestianni 🇦🇷 #Gudmundsson 🇮🇸 #Nusa 🇳🇴 #Gadzhiyev 🇺🇦 #Johannesen 🇩🇰 #Babadi 🇳🇱 More data 👉 https://t.co/X8aJywSq5y — CIES Football Obs (@CIES_Football) November 23, 2026

Результат Гаджиева составил 0,32 xA за 90 минут. Выше украинца расположились, среди прочих, полузащитник мадридского Реала Арда Гюлер (0,72) и вингер Барселоны Ламин Ямаль (0,57).

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