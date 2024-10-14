Клуб Первой лиги выиграл борьбу у Динамо за вундеркинда СК Днепр-1
Рамик Гаджиев продолжит карьеру в Харькове.
Талантливый полузащитник Рамик Гаджиев, последним клубом которого был СК Днепр-1, продолжит карьеру в харьковском Металлисте-1925. Об этом пишет ТаТоТаке.
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По сообщению источника, клуб Первой лиги выиграл борьбу за Гаджиева у киевского Динамо, которое тоже интересовалось футболистом.
По неофициальным данным договор рассчитан на 4,5 года. Харьковчане в настоящее время официально о соглашении не сообщили.
Напомним, СК Днепр-1 прекратил свое существование перед стартом нынешнего сезона украинской Премьер-лиги.
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