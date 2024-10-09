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Футбол

Динамо и Шахтер попали в топ-100 клубов по трансферной стоимости игроков

Украинские коллективы вошли в один список с элитными клубами.
Сегодня, 15:59
Шахтер - Динамо / shakhtar.com
Шахтер - Динамо / shakhtar.com

Известный портал CIES, который специализируется на футбольной статистике и исследованиях, представил рейтинг самых дорогих клубов мира по их расчетам.

Возглавил список Реал Мадрид с трансферной стоимостью игроков более полутора миллиардов евро, в тройку также вошли Манчестер Сити и достаточно неожиданно лондонский Челси.

В топ также попали донецкий Шахтер и киевское Динамо, которые заняли 54-е и 81-е место соответственно с составами, стоимость которых составляет 265 и 154 миллиона евро.

CIES оценивали клубы из более чем 60 различных чемпионатов по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что талант Динамо попал в десятку лучших игроков на своей позиции из тех, которые выступают вне топ-5 чемпионатов.

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