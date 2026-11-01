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УПЛ перенесла два матча 11-го тура

Затяжная воздушная тревога не дала провести поединки.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый

УПЛ официально объявила о переносе двух матчей 11-го тура.

Перенесенный еще с субботы на воскресенье матч между Левым берегом и Буковиной не был доигран.

Команды успели провели на поле 45 минут, но не доиграть не удалось. Пока матч перенесен на неопределенную дату.

Также поединок между ЛНЗ и Харьковом был перенесен на другую дату из-за длительной тревоги в Черкассах.

Из сегодняшних матчей могут попытаться сыграть только Колос и Полесье, но поединок, запланированный на 13:00, все еще не начался.

С расписанием и результатами матчей УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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