НХЛ: Эдмонтон разгромил Айлендерс, Нэшвилл вырвал победу у Тампы
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на воскресенье, 1 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 1 ноября
Бостон – Чикаго – 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0)
Детройт – Сент-Луис – 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)
Нэшвилл – Тампа-Бэй – 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Айлендерс – Эдмонтон – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Лос-Анджелес – Баффало – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Сан-Хосе – Оттава – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Ванкувер – Торонто – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Монреаль – Питтсбург – 5:4 (2:2, 3:1, 0:1)
Даллас – Коламбус – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Колорадо – Калгари – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
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