Украинский хоккейный специалист скончался в возрасте 75 лет. Он возглавлял национальную сборную и на протяжении многих лет работал с киевским Соколом.

О смерти бывшего наставника сообщил хоккейный клуб «Сокол» на своей официальной странице в Instagram. В клубе выразили соболезнования родным и близким специалиста, отметив его многолетнюю преданность команде и украинскому хоккею. Причина смерти не разглашается.

Александр Сеуканд родился 6 декабря 1950 года. Значительная часть его игровой и тренерской карьеры была связана с киевским Соколом. В 1972 году он присоединился к столичной команде в качестве хоккеиста, играл на позиции защитника, а после завершения выступлений перешел на тренерскую работу.

В 1994 году специалист вернулся в Сокол, где впоследствии стал главным тренером. Эту должность он занимал до 2011 года. За время его работы киевский клуб добился многочисленных побед в чемпионате Украины, а также добивался успеха в Восточноевропейской хоккейной лиге.

Отдельное место в карьере Сеуканда занимала национальная сборная Украины. В 1999 году он вошел в ее тренерский штаб в качестве помощника Анатолия Богданова. Вместе со сборной специалист отправился на зимние Олимпийские игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Украинская команда завершила турнир на десятом месте.

В 2003 году Сеуканд самостоятельно возглавил национальную команду. Под его руководством украинцы продолжали выступать в элитном дивизионе чемпионата мира. После ухода с поста в 2007 году специалист вернулся к работе со сборной, которую тренировал до 2009-го.

Помимо Сокола, специалист работал с киевским Компаньоном-Нафтогазом, который привел к чемпионству Украины в сезоне-2013/14, донецким Дженералз и харьковским Динамо. Последним клубом в тренерской карьере Сеуканда стал Мариуполь, который он покинул в конце 2020 года.

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