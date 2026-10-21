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Хоккей

Сокол дважды отыгрался, но уступил Кременчугу в серии буллитов

Киевляне спасли матч в концовке третьего периода, однако не смогли добиться победы в дополнительное время и послематчевой серии.
Сегодня, 20:19       Автор: Сергей Носенко
ХК Кременчуг / ХК Кременчуг
ХК Кременчуг / ХК Кременчуг

Сокол потерпел поражение от Кременчуга в матче чемпионата Украины по хоккею. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Кременчуга по буллитам.

Кременчуг дважды выходил вперед благодаря дублю Глеба Кривошапкина. Нападающий открыл счет на 13-й минуте, а на 47-й вновь вывел свою команду вперед.

Сокол оба раза находил ответ. На 21-й минуте Никита Сидоренко восстановил равновесие после передачи Данила Тищенко. Затем, за 62 секунды до окончания третьего периода, Артем Кальсин забросил вторую шайбу киевлян и перевел игру в овертайм.

Дополнительное время не выявило победителя, а в серии буллитов точнее оказался Кременчуг.

После этой победы у Кременчуга  10 очков — команда на один балл отстает от лидирующей Одещины. Сокол имеет 7 очков и два матча в запасе.

Сокол — Кременчуг — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1) Шайбы:

  • 0:1 — Глеб Кривошапкин (Михаил Геворкян, Архип Небоян), 12:40.
  • 1:1 — НИкита Сидоренко (Даниил Тищенко), 20:09.
  • 1:2 — Глеб Кривошапкин (Кривенко, Михаил Геворкян), 46:16.
  • 2:2 — Артем Кальсин, 58:58.

Напомним, ранее  Kyiv Capitals разгромили соперника в гостях.

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