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Сокол разгромил чемпиона Испании со счетом 7:0 на старте Континентального кубка

Киевский Сокол уверенно начал выступление в Континентальном кубке по хоккею.
Сегодня, 17:03       Автор: Сергей Носенко
ХК Сокол
ХК Сокол

В первом матче группового этапа украинская команда разгромила испанскую Хаку со счетом 7:0.

Встреча прошла в рамках группы A. Сокол контролировал ход игры и не позволил сопернику забросить ни одной шайбы. При этом испанская команда за весь матч нанесла всего пять бросков по воротам киевлян.

Украинцы открыли счет уже на третьей минуте встречи — отличился Бородай после передач Тимченко и Сысака.

Во втором периоде Сокол забросил еще три шайбы: голами отметились Тищенко, Максим Жеребко и Чердак.

В заключительной двадцатиминутке киевляне довели счет до разгромного. Мазур забросил пятую шайбу, а Максим Жеребко оформил дубль. Окончательный результат установил Дмитрий Жеребко.

Континентальный кубок. Группа A

Сокол — Хака — 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)

Шайбы: Бородай (3:00), Тищенко (22:53), М. Жеребко (36:31, 49:37), Чердак (38:23), Мазур (44:59), Д. Жеребко.

Вратари: Витольс — Ярвинен.

В следующих матчах группового этапа Сокол сыграет с литовской Энергией и латвийским Мого. Путевку в следующий раунд получит победитель группы.

Напомним, украинский вратарь нашел новый клуб в Канаде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сокол Киев

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