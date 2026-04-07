Сокол обновил рекорд чемпионата Украины по чемпионским титулам.

Накануне киевский клуб одержал решающую победу над Кременчугом и снова стал чемпионом Украины.

В Финале четырех Сокол дважды выиграл в стартовых матчах, проиграл третий, и в последующих двух снова разбил Кременчуг.

Для столичной команды это уже 16-й за время независимости Украины. У ближайших преследователей - донецкого Донбасса, лишь воесь чемпионств.

