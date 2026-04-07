Казаков вылетел с квалификации ЧМ-2026 по снукеру

Украинский снукерист Антон Казаков вылетел с квалификации ЧМ-2026.

В первом круге отбора спортсмен встречался с 92-м номером мирового рейтинга Диланом Эмери.

Матч получился очень жарким и напряженным, никто из соперников не мог оторваться более, чем на два очка.

И в итоге при счете 9:9 игрокам пришлось решить судьбу матча в последнем 19-м фрейме. В нем, увы, сильнее оказался валлийский снукерист, который и вырвал победу.

ЧМ-2026. Квалификация. 1/8 финала

Дилан Эмери - Антон Казаков 10:9

