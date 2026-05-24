"Это не моя работа": Усик рассказал, как относится к остановке боя с Верховеном

Украинский чемпион высказался о своей непростой победе над кикбоксером.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик прокомментировал мнение о ранней остановке в 11-м раунде его победного боя против Рико Верховена.

Украинский боксер отметил, что его это не волнует, и заявил, что он не рефери, чтобы оценивать правильность подобного решения.

"Я не судья, я не думал о счете. У нас есть финальный результат - победа. Я не думаю об остановке. Многие говорят, что бой остановили рано. Послушайте, это не моя работа. Моя работа - боксировать.

Спасибо Богу, спасибо Иисусу Христу. Для меня на первом место идет Бог. А дальше идет работа. На первом месте - Бог, на втором - семья, на третьем - моя страна", - сказал Усик в комментарии Boxing King Media.

Ранее сообщалось, что Верховен требует пересмотреть исход боя с Усиком.

