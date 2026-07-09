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Динамо в темноте не сумело додавить Университатю

Команды разошлись безголевой ничьей.
Сегодня, 22:07       Автор: Андрей Безуглый
Динамо - Университатя / dynamo.kiev.ua
Динамо - Университатя / dynamo.kiev.ua

В четверг, 9 июля, Динамо в условно домашнем матче встречалось с Университатей в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Киевляне с первых минут завладели инициативой и стали давить соперника. Однако точности ударам динамовцев очсень сильно не хватало.

По итогам первого тайма счет по ударам был 14-2, однако лишь два раза игроки Динамо попали в створ. Университатя проверила Нещера лишь один раз.

Во втором тайме ситуация не изменилась. Динамо владело инициативой и старалось взять количеством, а соперник защищался и иногда отвечал контратаками.

В конце матча произошла забавная ситуация, когда на 85-й минуте на стадионе пропал свет. Арбитр был вынужден приостановить поединок, но ненадолго.  Но по итогу Динамо не смогло оформить уверенную победу, и винить им стоит только свою точность.

Статистика матча Динамо - Университатя 1 раунда квалификации  Лиги Европы

Динамо - Университатя 0:0

Владение мячом: 63% — 37%
Удары: 24 — 3
Удары в створ: 5 — 1
Угловые: 10 — 4
Фолы: 10 — 10

Динамо: Нещерет — Кендзера, Биловар, Михавко, Дубинчак — Пихаленок (Буяльский, 61), Бражко, Шапаренко — Волошин (Шола, 90+1), Пономаренко, Редушко.

Университатя: Михаил — Станоев, Кристя, Коубиш, Кипчу — Кодря, Драмме (Пинью, 83) — Штефанеску, Бик, Менди (Адамс, 65) — Макалу (алиев, 73). 

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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