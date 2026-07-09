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Польша не хочет пускать росиян на ЧМ-2027 по волейболу

Поляки шокированы решением FIVB.
Вчера, 22:45       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Президент Федерации волейбола Польши Себастьян Свидерский шокирован допуском росиян.

Напомним, что накануне Международная федерация волейбола (FIVB) ПОЛНОСТЬЮ восстановила росию в правах. Теперь спортсмены и команды с болот могут безо всяких ограничений принимать участие в турнирах под эгидой федерации.

При этом ЧМ-2027 по волейболу пройдет в Польше, которая не хотела бы принимать у себя росиян. По словам Свидерского, придется придумать какую-то стратегию, чтобы решить ситуацию.

Пока слишком рано говорить об окончательных решениях. Мы также связаны решениями нашего правительства. Трудно представить, что росияне приезжают в Польшу без виз и разрешений на въезд. FIVB не может заставить нас нарушать наши национальные законы. Поскольку это новое решение, нам нужно некоторое время, и нам необходимо разработать стратегию для решения этого вопроса.

Для меня это странное решение, ведь за нашей восточной границей ничего не изменилось. Думаю, в качестве "награды" за отмену запрета Украину также бомбили ночью. Это очень странное решение с политической подоплекой.

Кроме того Свидерский уже заявил, что польские команды не будут принимать участия в тех турнирах, где будут росияне.

Также стоит отметить, что ранее Польша уже занимала жесткую позицию касательно допуска росиян на какие-либо турниры стране, каждый раз вынося решение о запрете на въезд.

Ранее также в НОК прокомментировали решение МОК.

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