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Футбол

Английский клуб подписал воспитанника Барселоны

Оскар Мингеса стал игроком Кристал Пэлас.
Сегодня, 18:50       Автор: Андрей Безуглый
Оскар Мингеса / cpfc.co.uk
Оскар Мингеса / cpfc.co.uk

Кристал Пэлас объявил о подписании Оскара Мингесы.

27-летний защитник присоединился к лондонскому клубу в качестве свободного агента.

Мингеса подписал с Кристал Пэлас четырехлетний контракт. В клубе очень рассчитывают на опыт испанца.

Напомним, что защитник - воспитанник Барселоны и провел три сезона в первой команде, откуда перешел в Сельту.

Также на счету Мингесы есть четыре матча за сборную Испании.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл договорился о новом трансфере.

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