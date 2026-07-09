Вольфф признал, что Мерседес уступает конкурентам

А именно Феррари.

Исполнительный директор Мерседес Тото Вольфф прокомментировал прогресс Феррари после Гран‑при Великобритании.

По словам Вольффа, немецкая команда не должна отвлекаться на скорость соперников, а обязана сосредоточиться на устранении собственных проблем, прежде всего в повышении надежности болида.

Руководитель Мерседеса отметил, что из‑за технических неисправностей команда уже потеряла около 75 очков в нынешнем сезоне, сообщает Formula Passion.

При этом он признал, что Феррари добилась заметного прогресса и на первом отрезке гонки в Сильверстоуне не уступала болиду Мерседеса по темпу.

К слову, Феррари подготовит крупное обновление двигателя.

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