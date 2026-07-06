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Автоспорт

Известно, почему Мерседес передумал обжаловать штраф Антонелли

Итальянец остался без очков из-за техники.
Сегодня, 10:54       Автор: Валентина Чорноштан
Мерседес / Getty Images
Мерседес / Getty Images

Накануне прошло Гран-при Великобритании, в котором пилот Мерседеса Андреа Кими Антонелли занял 15‑е место после штрафа.

Напомним, что итальянскому гонщику выписали штраф за неоднократные нарушения границ трассы. Добавим, что нарушал он границы трассы не из‑за собственной манеры вождения, а из‑за серьёзных проблем с поворачиваемостью болида.

В Мерседесе сначала заявили о намерении оспорить решение стюардов и добиться отмены штрафа.

Однако по данным Motorsport‑Magazin, после внутреннего анализа в команде отказались от подачи официального запроса на пересмотр вердикта.

К слову, Ферстаппен получил возможность досрочно разорвать контракт.

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