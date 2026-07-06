Президент США вмешался в решение ФИФА

Накануне стало известно, что ФИФА приостановила дисквалификацию Фоларина Балогуна. Однако появились новые детали того, что стало настоящей причиной, почему дисквалификация игрока была отменена.

По информации источника The New York Times, президент США Дональд Трамп лично связался с президентом ФИФА Джанни Инфантино и попросил пересмотреть решение об удалении форварда.

Отмечается, что в процесс отмены дисквалификации были вовлечены представители администрации США, а именно министр торговли Говард Лютник и руководитель рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани.

Добавим, что после изменения решения Трамп вновь созвонился с Инфантино, назвав вердикт правильным, а затем связался с тренером американской сборной Маурисио Почеттино, чтобы пожелать удачи перед встречей с Бельгией.

Тем временем сборная Бразилии вылетела от Норвегии и установила антирекорд.

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