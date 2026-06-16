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Звезда США развеял панику по поводу своей травмы

Пулишич заверил, что его травма несерьёзна.
Сегодня, 09:16       Автор: Валентина Чорноштан
Кристиан Пулишич / Getty Images
Кристиан Пулишич / Getty Images

Хавбек сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал своё состояние после повреждения.

Напомним, что в матче первого тура ЧМ‑2026 против Парагвая (4:1) полузащитник был заменён уже в первом тайме из‑за полученного повреждения.

Американец отметил, что почувствовал дискомфорт в области икроножной мышцы и сейчас тренируется отдельно от команды в качестве меры предосторожности.

В первом тайме я получил небольшой ушиб, поэтому очень надеюсь, что ничего страшного. Просто задняя часть ноги, область икроножной мышцы. Но у меня уже были подобные повреждения, и я сохраняю позитив. Думаю, ничего страшного нет.

К слову, 26-летний хавбек сборной Италии вернулся в Серию А после аренды в турецком гранде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная США по футболу Кристиан Пулишич

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