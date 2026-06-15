iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Хавбек сборной Италии вернулся в Серию А

Николо Дзаньоло останется в Удинезе.
Сегодня, 23:15       Автор: Андрей Безуглый
Николо Дзаньоло / Getty Images
Николо Дзаньоло / Getty Images

Удинезе официально объявил о выкупе Николо Дзаньоло.

Напомним, что 26-летний хавбек выступал за итальянский клуб в аренде из Галатасарая.

За сезон в Серии А Джазньоло отличился пятью голами и шестью ассистами.

По итогам сезона Удинезе решил выкупить игрока за 5 млн евро плюс 50% при перепродаже.

Ранее также Ювентус выкупил арендованного игрока.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: николо дзаньоло

Статьи по теме

Аталанта вернула в Серию А игрока сборной Италии Аталанта вернула в Серию А игрока сборной Италии
Дзаньоло: Очень уважаю сборную Украины Дзаньоло: Очень уважаю сборную Украины
Хавбек Астон Виллы никогда не ставил на футбол Хавбек Астон Виллы никогда не ставил на футбол
"Травма для всей сборной": Спалетти высказался о игровой зависимости Тонали и Дзаньоло "Травма для всей сборной": Спалетти высказался о игровой зависимости Тонали и Дзаньоло

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием Испании, Бельгии, Уругвая
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа23:15
Хавбек сборной Италии вернулся в Серию А
ЧМ-202622:30
Герой матча Испания - Кабо-Верде стал звездой соцсетей
ЧМ-202621:50
Кабо-Верде установил рекорд чемпионатов мира
ЧМ-202621:09
ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть Кабо-Верде, Бельгия сыграет с Египтом
ЧМ-202620:59
Испания сенсационно потеряла очки с Кабо-Верде
Европа20:15
Ювентус выкупил ивуарийского вингера
Теннис19:28
Калинина не сумела пробиться на турнир в Берлине
ЧМ-202619:15
Хавбек сборной Испании присоединился к звездной компании
ЧМ-202618:30
Африканская сборная уволила тренера сразу после поражения на ЧМ-2026
ЧМ-202617:45
Трамп примет участие в церемонии награждения ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK