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"Травма для всей сборной": Спалетти высказался о игровой зависимости Тонали и Дзаньоло

По словам тренера, футболисты чувствовали себя уничтожеными.
Сегодня, 09:22
Сандро Тонали и Николо Дзаньоло / Getty Images
Сандро Тонали и Николо Дзаньоло / Getty Images

Главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти высказался об игровой зависимости футболистов "Скуадры Адзурри" Николо Дзаньоло и Сандро Тонали.

По словам специалиста, то, что хавбек и вингер зависимы от ставок стало большим ударом для всей команды.

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"Это травма для всей команды. Мы были расстроены и удивлены. Но уже прошел целый день с тех пор, как Тонали и Дзаниоло покинули расположение команды после допроса полиции. Мы попрощались с ними, многие из нас обняли их. Николо и Сандро чувствовали себя уничтоженными.

Когда сборная собирается вместе и переживает матчи как национальная команда - всегда возникают особые отношения. Отношения - это вторая вещь, которую они несут с собой в жизнь, а также результаты. Думаю, это порок, который может произойти среди молодых людей. Мы взяли на себя обязательство рассказывать им много вещей и будем продолжать следить за ними, чтобы дать им возможность через знания получить то, что для них является самым важным развлечением", - сказал Спаллетти.

Отметим, что матч отбора Евро-2024 Англия - Италия состоится сегодня, 17 октября, начало - 21.45.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лучано Спалетти николо дзаньоло Сандро Тонали

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