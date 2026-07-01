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Футбол

Тоттенхэм согласовал еще один дорогостоящий трансфер

Сандро Тонали переедет в Лондон.
Сегодня, 22:30       Автор: Андрей Безуглый
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Тоттенхэм согласовал еще один трансфер, пишет The Athletic.

Накануне, напомним, "шпоры" установили собственный трансферный рекорд, договорившись о покупке Матеуша Фернандеша.

А спустя всего несколько часов клуб побил рекорд, согласовав трансфер Сандро Тонали.

Итальянский хавбек обойдется Тоттенхэму в 92,5 млн фунтов плюс 7,5 млн бонусов. Эта выплата будет зависеть от попадания клуба в Лигу чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Брайтон усилится хорватским вундеркиндом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сандро Тонали

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