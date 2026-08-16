Шахтер за счет быстрого гола обыграл Харьков
В воскресенье, 16 августа, Харьков в условно домашнем матче принимал Шахтер.
И сразу же первая атака "горняков" завершилась голом. Невертон мощным ударом открыл счет уже на первой минуте матча.
Остаток тайма команды провели в равной, но довольно неаккуратной борьбе, создав еще по паре моментов.
Со стартом второго тайма Харьков сумел отыграться, но гол Крупского отменили из-за офсайда. До конца тайма хозяева создали еще пару серьезных моментов, но не сумели спасти матч.
Статистика матча Харьков - Шахтер 3-го тура чемпионата Украины
Харьков - Шахтер 0:1
Гол: Невертон, 1
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 14 - 6
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 6 - 3
Фолы: 7 - 3
Харьков: Ермаков — Мартынюк (Рашица, 70), Шабанов, Павлюк, Крупский — Смоляков, Яцик, Калюжный (Профини, 85), Гаджиев (Забергджа, 80) – Итодо (Кастильо, 80), Парако (Когут, 85)
Шахтер: Ризник – Педро Энрике (Азаров, 81), Матвиенко, Бондарь, Тобиас – Изаки (Мендоса, 65), Назарина, Очеретько – Невертон (Феррейра, 81), Кауан Элиас (Мейреллиш, 71), Алиссон (Бондаренко, 71)
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