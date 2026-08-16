СМИ: Довбик может изменить атакующую модель Болоньи

Эксперты верят, что украинец снова станет грозой для защитников Серии А.

Итальянский журналист Федерико Руссо считает, что переход Артема Довбика в Болонью из Ромы может помочь форварду вновь раскрыть свои лучшие качества.

Он заявил, что приход Довбика способен изменить атакующую модель команды Доменико Тедеско. В отличие от Сантьяго Кастро, новички больше ориентированы на игру в штрафной и завершение атак.

Также он считает, что Болонья может чаще доставлять мяч нападающим ближе к воротам, увеличить количество навесов и при этом снизить требования к их участию в комбинационной игре.

Напомним, что Довбик присоединился к Болонье в конце июля. Аренда предусматривает возможность полноценного выкупа украинца примерно за 25 млн евро.

Тем временем Артета рассказал о будущем их 19-летнего таланта.

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