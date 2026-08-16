iSport.ua
Русский Українська
Другие

Магучих повторила рекорд, который не покорялся 10 лет

Вписала своё имя в историю рядом с легендами.
Сегодня, 11:22       Автор: Валентина Чорноштан
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Накануне Ярослава Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту, пишет Суспільне Спорт.

Благодаря этой победе Магучих повторила исторический рекорд испанки Рут Бейтии, которая также трижды подряд выигрывала чемпионат Европы - в 2012, 2014 и 2016 годах.

Таким образом, украинка завоевала свои титулы в 2022, 2024 и 2026 годах. Добавим, что Ярослава стала лишь второй в истории трёхкратной чемпионкой Европы в женских прыжках в высоту.

Напомним, что Магучих имеет три подряд победы на чемпионатах Европы в помещении - 2021, 2023 и 2025 годов.

Тем временем Олег Дорощук стал вице-чемпионом Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослава Магучих

Статьи по теме

Магучих завоевала третье подряд золото чемпионата Европы Магучих завоевала третье подряд золото чемпионата Европы
Магучих и Геращенко уверенно вышли в финал Евро-2026 в прыжках в высоту Магучих и Геращенко уверенно вышли в финал Евро-2026 в прыжках в высоту
Магучих взяла серебро этапа Бриллиантовой лиги Магучих взяла серебро этапа Бриллиантовой лиги
Магучих выиграла чемпионат Украины Магучих выиграла чемпионат Украины

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги и игры Кубка Италии
просмотров
УПЛ: ничьи Кривбасса с Левым Берегом и Кудривки с Оболонью, Карпаты разгромили Буковину
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций
просмотров
Ястремская завершила выступления на турнире в США после первого круга
просмотров

Последние новости

Европа13:23
Артета рассказал о будущем их 19-летнего таланта
Европа12:50
Топ-защитник готов расторгнуть контракт со своей командой, чтобы играть в Барселоне
Теннис12:20
Сабаленка рассказала, как украинцы довели её до истерики на корте
Европа11:47
Ньюкасл начинает сезон с потерь ключевого игрока
Украина11:44
ЛНЗ — Черноморец: как оценивают шансы букмекера?
Легкая атлетика11:22
Магучих повторила рекорд, который не покорялся 10 лет
Формула 110:52
Уильямс удержал своего топ-пилота
Украина10:30
Динамо — Колос: анонс матча чемпионата Украины
Европа10:23
Звезда Челси может уйти в Саудовскую Аравию
Европа09:52
Барса выходит на финишную прямую с третьим предложением по Родри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK