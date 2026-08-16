Магучих повторила рекорд, который не покорялся 10 лет

Вписала своё имя в историю рядом с легендами.

Накануне Ярослава Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту, пишет Суспільне Спорт.

Благодаря этой победе Магучих повторила исторический рекорд испанки Рут Бейтии, которая также трижды подряд выигрывала чемпионат Европы - в 2012, 2014 и 2016 годах.

Таким образом, украинка завоевала свои титулы в 2022, 2024 и 2026 годах. Добавим, что Ярослава стала лишь второй в истории трёхкратной чемпионкой Европы в женских прыжках в высоту.

Напомним, что Магучих имеет три подряд победы на чемпионатах Европы в помещении - 2021, 2023 и 2025 годов.

Тем временем Олег Дорощук стал вице-чемпионом Европы.

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