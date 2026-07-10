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Магучих выиграла чемпионат Украины

Впервые в этом сезоне сопртсменка покорила планку 2 м.
Вчера, 21:07       Автор: Андрей Безуглый
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Во Львове прошел чемпионат Украины по прыжкам в высоту среди женщин.

Ярослава Магучих принимала в турнире участие впервые за пять лет, а ее главной соперницей стала Ирина Геращенко.

Геращенко стартовала с высоты 1.75 м, которую покорила со второй попытки. Также спортсменка допустила ошибки на отметках 1.83 м и 1.90 м.

На высоте 1.87 м свое выступление начала Ярослава Магучих, которая уже на 1.90 м стала чемпионкой Украины после ошибок своей соперницы.

Тем не менее Ярослава продолжила и впервые в этом сезоне покорила высоту 2.00 м.

Чемпионат Украины по лёгкой атлетике. Прыжки в высоту (женщины)

  1. Ярослава Магучих (Днепропетровская обл.) — 2,00 м
  2. Ирина Геращенко (г. Киев) — 1,87 м
  3. Лилия Клинцова (Харьковская обл.) — 1,79 м

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ирина Геращенко Ярослава Магучих

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