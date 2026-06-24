Магучих виыграла золото на этапе Континентального тура в Загребе

В Загребе, Хорватия, состоялся этап Континентального тура по легкой атлетике.

В прыжках в высоту среди жензин Украину представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

На планке 1.90 м Ирина Геращенко завершила соревнования, взяв до этого три высоты. И здесь же начала выступления Ярослава Магучих.

На высоте 1.93 м в секторе остались пять спортсменок, включая украинку. Далее Магучих стала единственной, кто прыгнула 1.95 м с первой попытки, также ее преодолели Ангелина Топич и Элеанор Паттерсон.

1.97 м Ярослава прыгнула с третьей попытки, Паттерсон выбыла на этой отметке, а Топич перенесла попытку на 1.99 м, не покорила ее и тем самым отдала золото украинке.

Континентальный тур. Загреб

Ярослава Магучих (Украина) — 1,97 м Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,95 Ангелина Топич (Сербия) — 1,95

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9. Ирина Геращенко (Украина) — 1,85 м

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