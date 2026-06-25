Магучих примет участие в чемпионате Украины

Ярослава Магучих подтвердила, что намерена принять участие в чемпионате Украины, сообщает Суспильне.

Напомним, что спортсменка не участвовала в национальном первенстве с 2021 года. Перед Олимпиадой в Токио Магуичх выиграла золото.

В этом же сезоне Магучих уже дважды принимала участие в национальных турнирах, выиграв золото на турнире им. Дьяченко и на чемпионате Украины в помещении.

Теперь же спортсменка намерена участвовать в турнире во Львове, который пройдет 10-12 июля.

Также во Львове будет соревноваться Ирина Геращенко. А вот действующая чемпионка Украины Юлия Левченко пока не определилась с участием.

Накануне Ярослава Магучих выиграла золото Континентального тура.

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