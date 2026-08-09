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Баскетбол

Умер пятикратный чемпион НБА и член Зала славы

Дон Нельсон ушел из жизни в возрасте 86 лет.
Вчера, 21:58       Автор: Игорь Мищук
Дон Нельсон / Getty Images
Дон Нельсон / Getty Images

Умер пятикратный чемпион и трехкратный лучший тренер года НБА Дон Нельсон.

Об этом сообщает Bleacher Report со ссылкой на заявление семьи специалиста.

Легендарный игрок и тренер ушел из жизни в возрасте 86 лет.

"В воскресенье утром наш любимый муж, папа, дедушка и прадедушка Дон Нельсон спокойно ушел к Господу в окружении любящей семьи. На протяжении последней недели друзья и родные окружали его любовью, делясь благословением его дружбы и вспоминая самые драгоценные моменты", - говорится в сообщении семьи.

За свою карьеру в качестве игрока Нельсон выступал за Чикаго Зефирс, Лейкерс и Бостон, а в составе Селтикс пять раз становился чемпионом НБА.

После завершения игровой карьеры Нельсон возглавлял Милуоки, Голден Стэйт, Нью-Йорк Никс и Даллас и в 1983, 1986 и 1992 годах признавался тренером года в НБА. Он занимает второе место в истории лиги по количеству побед в регулярном чемпионате в качестве тренера - 1335. В 2022 году его превзошел Грегг Попович.

В 1994 году сборная США под его руководством выиграла чемпионат мира.

В 2012 году Нельсон был включен в Зал славы баскетбола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс

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