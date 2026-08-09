Верес - Динамо 1:2: обзор матча и результат игры 09.08.2026

В воскресенье, 9 августа, Верес встречался на своем поле с Динамо в рамках второго тура украинской Премьер-лиги.

Киевская команда, пропускавшая первый тур, стартовала в чемпионате с непростой победы, обыграв соперника со счетом 2:1.

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Динамо уже на 15-й минуте встречи рисковало остаться вдесятером, когда Кристиан Биловар сбил в центре поля Натанаэля Блера, выбегавшего один на один с голкипером. Тем не менее в этом эпизоде главный арбитр решил ограничиться лишь желтой карточкой для защитника киевлян.

Открыть счет в матче "бело-синим" удалось ближе к концу первого тайма, а помог им в этом стандарт. На 38-минуте после подачи с углового и удара Биловара мяч попал в перекладину и стойку, но удачно отскочил на Александра Тымчика, который добил его в сетку. Перед перерывом Верес имел отличный шанс отыграться, однако эффектный удар через себя от Блера пришелся в перекладину.

Все же в начале второй половины встречи хозяева поля сумели восстановить паритет. На 52-й минуте после подачи с углового Игорь Харатин пробил головой - Вячеслав Суркис среагировал, но не удержал мяч и выпустил его за линию ворот.

Поединок близился к ничейному результату, однако на второй компенсированной минуте Динамо удалось вырвать победу. Навин Малыш пытался ворваться в штрафную, но был сбит Константиносом Стамулисом, а рефери назначил пенальти. Удар с точки спокойно реализовал Матвей Пономаренко, отправив мяч в правый нижний угол.

Статистика матча Верес - Динамо 2-го тура чемпионата Украины

Верес - Динамо 1:2

Голы: Харатин, 52 - Тымчик, 38, Пономаренко, 90+2 (пен.)

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 11 - 12

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 7 - 9

Фолы: 11 - 10

Верес: Горох - Стамулис, Харатин, Чечер, Вовченко, Смиян - Гонсалвеш, Баран (Нийо, 72), Фабрисио, Шарай - Блер (Волли, 87).

Динамо: Суркис - Сыч, Биловар, Тиаре (Михавко, 58), Тымчик (Малыш, 69) - Буяльский, Бражко (Лонвейк, 46), Шапаренко - Ярмоленко (Кабаев, 79), Мунгенге (Пономаренко, 58), Волошин.

Предупреждения: Чечер, Вовченко, Шарай - Биловар, Лонвейк.

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