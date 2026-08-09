Сын и внук легенд Милана сменил очередной клуб в Италии
Полузащитник Аталанты Даниэль Мальдини, который является сыном легенды Милана Паоло Мальдини и внуком Чезаре Мальдини, присоединился к Кальяри.
Как сообщает официальный сайт клуба, 24-летний футболист пополнил состав команды на правах аренды с опцией выкупа, которая станет обязательной при достижении определенных условий.
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За саму аренду Кальяри заплатит один миллион евро, а также сможет приобрести игрока за восемь миллионов евро плюс один миллион в виде бонусов. С полузащитником будет подписан контракт до до 2031 года.
Maldini è rossoblù 🤝— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 9, 2026
Benvenuto, Daniel ❤️💙
Qui il comunicato: https://t.co/sbhkriv5im pic.twitter.com/AOhGJjCl0u
Напомним, что в первой части прошлого сезона Мальдини провел за Аталанту 11 матчей, отличившись одним ассистом. В январе он отправился в аренду в Лацио, где сыграл 14 поединков, записав на свой счет два гола и две результативные передачи.
Ранее полузащитник также выступал за Милан, Специю, Эмполи и Монцу.
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