Сын и внук легенд Милана сменил очередной клуб в Италии

Полузащитник Аталанты Даниэль Мальдини, который является сыном легенды Милана Паоло Мальдини и внуком Чезаре Мальдини, присоединился к Кальяри.

Как сообщает официальный сайт клуба, 24-летний футболист пополнил состав команды на правах аренды с опцией выкупа, которая станет обязательной при достижении определенных условий.

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За саму аренду Кальяри заплатит один миллион евро, а также сможет приобрести игрока за восемь миллионов евро плюс один миллион в виде бонусов. С полузащитником будет подписан контракт до до 2031 года.

Maldini è rossoblù 🤝

Benvenuto, Daniel ❤️💙



Qui il comunicato: https://t.co/sbhkriv5im pic.twitter.com/AOhGJjCl0u — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 9, 2026

Напомним, что в первой части прошлого сезона Мальдини провел за Аталанту 11 матчей, отличившись одним ассистом. В январе он отправился в аренду в Лацио, где сыграл 14 поединков, записав на свой счет два гола и две результативные передачи.

Ранее полузащитник также выступал за Милан, Специю, Эмполи и Монцу.

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