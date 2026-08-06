ПСЖ закрыл трансфер вингера Монако

ПСЖ после непростых переговоров все же удовлетворил финансовые запросы Монако и оформил подписание вингера Магнеса Аклиуша.

О переходе 24-летнего футболиста парижский клуб объявил на своем официальном сайте.

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Французский вингер заключил с ПСЖ контракт до июня 2031 года и будет выступать в своей новой команде под 11-м номером.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако ранее сообщалось, что монегаски приняли предложение парижан в размере 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Аклиуш провел в составе Монако 43 матча во всех турнирах, отличившись семью голами и 11 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ ведет переговоры о приобретении японского голкипера.

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