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Названа вероятная дата боя Фьюри и Джошуа

Поединок британских экс-чемпионов планируют организовать в США.
Вчера, 18:28       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) в конце этого года должен встретиться в ринге с еще одним экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).

По информации журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, бой британских боксеров может состояться 20 ноября.

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Вечер бокса планируют организовать в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, а транслятором события выступит платформа Netflix.

"По словам источников, переговоры еще продолжаются, но ориентировочной датой является 20 ноября. Проведение боя в пятницу позволит избежать конкуренции со студенческим футболом", - написал Мэнникс в сети X.

Ранее промоутер Фьюри оценил шансы Джошуа в их поединке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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