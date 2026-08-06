Названа вероятная дата боя Фьюри и Джошуа
Поединок британских экс-чемпионов планируют организовать в США.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) в конце этого года должен встретиться в ринге с еще одним экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).
По информации журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, бой британских боксеров может состояться 20 ноября.
Читай также: Тренер Фьюри дал шокирующий совет Джошуа перед боем
Вечер бокса планируют организовать в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, а транслятором события выступит платформа Netflix.
"По словам источников, переговоры еще продолжаются, но ориентировочной датой является 20 ноября. Проведение боя в пятницу позволит избежать конкуренции со студенческим футболом", - написал Мэнникс в сети X.
Ранее промоутер Фьюри оценил шансы Джошуа в их поединке.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!