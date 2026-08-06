Мастерс в Монреале установил уникальный антирекорд

В 1/16 финала нет ни одного представителя топ-6 рейтинга.

Турнир серии ATP Masters 1000 установил необычный антирекорд.

Напомним, что серия Мастерс является второй самой престижной после серии Грендслемов.

Впервые в истории Мастерсов ни один представитель из топ-6 не дошел до 1/16 финала.

Синнер и Алькарас вовсе не попали в заявку, также на турнир не приехал Джокович, а Оже-Альяссим снялся в последний момент.

Остальные представители топ-6 - Зверев и Медведев выбыли во втором круге.

Ранее подобное произошло на турнире в Риме в 1991 году, но тогда к 1/16 выбыли представители топ-5 рейтинга.

Ранее также во втором круге турнира в Варшаве выбыла Вероника Подрез.

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