Капитан сборной Уганды был убит при попытке ограбления

Дэвид Овори скончался в больнице от полученных травм.

Игрок Виллы и сборной Уганды Дэвид Овори стал жертвой вооруженного нападения, пишет BBC.

По информации полиции, злоумышленники напали на футболиста возле его дома в предместьях Кампалы. Его ударили по голове тяжелым предметом и отобрала имеющиеся при себе вещи.

Овори был срочно доставлен в госпиталь, но вскоре умер от полученных травм.

Учитывая, что двумя неделями ранее подобное произошло с игроком сборной по регби Сиднеем Гонгодйо, история вызвала огромный резонанс в стране.

Овори играл за Виллу, Велес и Утсиктенс, а в 2023 году вернулся на родину и помог клубу завоевать первое за 20 лет чемпионство.

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