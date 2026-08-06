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Автоспорт

Техдиректор Феррари осторожно оценил прогресс болида в текущем сезоне

Намекнул на скрытый потенциал команды.
Вчера, 14:21       Автор: Валентина Чорноштан
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Технический директор Феррари Лоик Серра заявил, что окончательно оценить потенциал болида сезона‑2026 можно будет только после завершения чемпионата. Об этом сообщает Formula Passion.

По его словам, команда постепенно прогрессирует по ходу сезона, а оба крупных пакета обновлений, представленные в Майами и Барселоне, оправдали ожидания.

Но что меня радует – так это динамика внутри команды. Потому что с самого начала сезона Феррари постепенно двигалась вперёд, мы готовили новинки, как и другие команды, и происходило это не синхронно. Поэтому тот, кто сегодня находится впереди, завтра опять же может оказаться позади.

При этом Серра отметил, что эффективность новинок всегда нужно оценивать с учётом обновлений конкурентов, поскольку все команды продолжают активно развивать свои машины.

Ранее директор ФИА объяснил, почему алгоритмы управления энергией останутся в Формуле‑1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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