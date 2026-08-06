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Конор Макгрегор перенёс операцию на колене

Планирует вернуться в 2027 году.
Вчера, 13:21       Автор: Валентина Чорноштан
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Конор Макгрегор сообщил об успешной операции после тяжёлой травмы колена, полученной в поединке с Максом Холлоуэем на UFC 329.

Ирландец рассказал, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и теперь он сосредоточится на восстановлении, пишет MMA Fighting.

Напомним, уже в начале боя Макгрегор порвал переднюю крестообразную связку, из‑за чего поединок был остановлен спустя 66 секунд.

Ожидается, что реабилитация займёт от 9 до 12 месяцев, однако экс‑чемпион UFC рассчитывает вернуться в октагон во время International Fight Week в 2027 году.

Тем временем Жан Беленюк готовится провести второй бой в смешанных единоборствах (ММА).

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