Беленюк рассекретил план на ближайший бой

Народный депутат и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк проведёт второй бой в смешанных единоборствах ММА.

О своём предстоящем поединке украинский спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, он уже принял предложение организаторов и начал подготовительный лагерь. Однако личность будущего соперника пока не раскрывается.

Напомним, что для Беленюка это станет вторым выступлением в ММА после успешного дебюта, в котором он одержал досрочную победу над израильским бойцом Хаимом Гозали.

Ранее Джейк Пол объявил о дебюте в ММА после слияния MVP и PFL.

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