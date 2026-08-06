iSport.ua
Русский Українська

Беленюк рассекретил план на ближайший бой

Готовится к новому бою.
Сегодня, 07:29       Автор: Валентина Чорноштан
Жан Беленюк / Getty Images
Жан Беленюк / Getty Images

Народный депутат и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк проведёт второй бой в смешанных единоборствах ММА.

О своём предстоящем поединке украинский спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, он уже принял предложение организаторов и начал подготовительный лагерь. Однако личность будущего соперника пока не раскрывается.

Напомним, что для Беленюка это станет вторым выступлением в ММА после успешного дебюта, в котором он одержал досрочную победу над израильским бойцом Хаимом Гозали.

Ранее Джейк  Пол объявил о дебюте в ММА после слияния MVP и PFL.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жан Беланюк

Статьи по теме

Беленюк и Тимченко выиграли медали в Казахстане Беленюк и Тимченко выиграли медали в Казахстане
Беленюк и Чернецкий отправятся на чемпионат мира среди военнослужащих Беленюк и Чернецкий отправятся на чемпионат мира среди военнослужащих
Нёрс раскрыл, какую роль будет играть Леброн в Сиксерс Нёрс раскрыл, какую роль будет играть Леброн в Сиксерс
Альварес и Деку разработали план по переходу Альварес и Деку разработали план по переходу

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Динамо в рамках квалификации ЛК
просмотров
Свитолина прошла в 1/16 финала турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Костюк легко выиграла первый матч на турнире в Торонто
просмотров

Последние новости

НБА08:53
Нёрс раскрыл, какую роль будет играть Леброн в Сиксерс
Европа08:32
Альварес и Деку разработали план по переходу
Европа07:59
Испания может выйти из ЧМ-2030 из-за мигрантов
ММА07:29
Беленюк рассекретил план на ближайший бой
Европа07:08
Футбол сегодня: матч Динамо в рамках квалификации ЛК
Лига Чемпионов00:15
Украинские клубы проиграли первые матчи в квалификации женской Лиги чемпионов
Вчера, 23:18
Европа23:18
Реал согласовал впечатляющую сумму трансфера вингера Лейпцига
Лига конференций22:21
"Рассчитываем на свои силы": Тренер Динамо рассказал, чего ждет от противостояния с Карабахом
Европа21:42
Ньюкасл официально получил нового главного тренера
Водные20:50
Середа и Байло стали чемпионами Европы в прыжках в воду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK