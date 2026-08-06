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Футбол

Реал улучшил предложение Винисиусу на фоне интереса Арсенала

Мадридский гранд подчеркнул важность бразильца.
Вчера, 14:51       Автор: Валентина Чорноштан
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Реал предпринял новую попытку сохранить Винисиуса Жуниора, улучшив условия контракта на фоне интереса со стороны Арсенала. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, руководство клуба существенно повысило финансовое предложение, однако на какую сумму - неизвестно. Отмечается, что это было сделано, чтобы подчеркнуть ключевую роль бразильца в будущем проекте команды.

Ранее сообщалось, что стороны не могли договориться из‑за того, что вингер рассчитывает зарабатывать около 30 миллионов евро в год с учётом зарплаты, бонусов и выплат за продление соглашения.

Теперь решение остаётся за самим Винисиусом. Напомним, что он присоединился к Реалу в 2018 году. За это время он выиграл три чемпионата Испании и две Лиги чемпионов.

Тем временем сага о покупке игрока продолжается у Ливерпуля и ПСЖ, команды не могут договориться о трансфере вингера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Арсенал Лондон Винисиус Жуниор

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