Бочек и Карнафель стали вице-чемпионками Европы

Сборная Украины выиграла еще одну медаль на Евро по водным видам спорта, что сейчас проходит в Париже.

В четверг, 6 августа, состоялся финал синхронные прыжки с 3-метрового трамплина среди женщин. Украину представлял дуэт Ксении Бочек и Дианы Карнафель.

Украинки начали неудачно, занял после первого прыжка шестую строчку, однако далее отыграли четыре позиции.

Перед последним прыжком Бочек и Карнафель лишь на пару десятых балла опережали немецкий дуэт, но все же сумели выбороть статус вице-чемпионок Европы.

Эта медаль стала пятой для сборной Украины на текущем турнире, а также юбилейной 130-й в истории Украины.

Чемпионат Европы-2026. Синхронные прыжки, 3-метровый трамплин (женщины)

Кьяра Пеллакани / Элиза Пиццини (Италия) — 308,07 балла Ксения Бочек / Диана Карнафель (Украина) — 278,40 Лена Корона Гентшель / Йетте Мюллер (Германия) — 274,59

Ранее также Алексей Середа и Ксения Байло стали чемпионами Европы.

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