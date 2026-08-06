Ферстаппен удивил, назвав свое главное достижение в жизни

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен считает рождение дочери своим главным достижением в жизни.

Напомним, что нидерландец является четырехкратным чемпионом Формулы-1, а также обладателем многочисленных рекордов серии.

Однако при этом сам гонщик ставит свою семью выше карьеры. В прошлом году у Макса с супругой родилась дочь Лили.

Мое главное достижение в жизни на данный момент – рождение нашей с Келли дочери Лили. В любом случае, самое главное для меня – это семья. И да, мне теперь порой сложно заставить себя уехать из дома. Например, когда я летел сюда, когда я вышел из дома и спускался вниз, малышка стояла у лифта. А потом двери закрываются – и все…Да, это тяжело, ощущения не из приятных. Она только проснулась, я достал ее из кроватки, обнял ее – и тут уже пришло время уезжать. И вот в такие моменты, когда нужно уезжать, чувствуешь себя тяжело. Хотя понимаешь, что это часть работы. Я помню, как сам вел себя в детстве, когда отец уезжал на гонки. Слезы и все такое

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