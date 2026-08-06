Родри ведет переговоры с Барселоной

Полузащитник Манчестер Сити Родри может оказаться в Барселоне, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что хавбек интересен Реалу, однако клубы, по слухам, никак не могут сойтись в цене.

Этим, похоже, решила воспользоваться Барселона, которая уже связалась с Родри. Испанец дал добро на переговоры с каталонцами.

Хавбек хочет выслушать их предложение прежде, чем принимать решение. Однако и Барселона не хочет торопить события и предпочла бы подождать решения Родри.

Ранее также сообщалось, что Реал оформил дорогой трансфер.

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