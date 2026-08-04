iSport.ua
Русский Українська

Тренер Фьюри дал шокирующий совет Джошуа перед боем

Встал на сторону Эй-Джея.
Сегодня, 11:49       Автор: Валентина Чорноштан
Энди Ли / Getty Images
Энди Ли / Getty Images

Топ-тренер Энди Ли рассказал в интервью Sun Sport, что советует Джошуа не спешить с боем против Тайсона Фьюри.

По мнению бывшего чемпиона мира, британцу стоит провести ещё один промежуточный поединок и перенести долгожданное противостояние с цыганским королём на следующее лето.

Ли считает, что после недостатка соревновательной практики и непростого боя с Кристианом Пренгой, в котором Джошуа дважды оказался в нокдауне, Эй‑Джею необходим дополнительный разогревочный поединок, чтобы набрать оптимальную форму перед самым важным вызовом.

Он считает, что Эй‑Джею необходим дополнительный разогревочный поединок, чтобы набрать оптимальную форму перед самым важным вызовом.

К слову, промоутер Фьюри высказался о драматичной победе Джошуа над Пренгой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Энди Ли

Статьи по теме

Известно, где состоится бой Джошуа – Фьюри Известно, где состоится бой Джошуа – Фьюри
"Думал, что все кончено": Промоутер Фьюри высказался о драматичной победе Джошуа над Пренгой "Думал, что все кончено": Промоутер Фьюри высказался о драматичной победе Джошуа над Пренгой
"Уже не тот, что раньше": Промоутер Фьюри оценил шансы Джошуа в их поединке "Уже не тот, что раньше": Промоутер Фьюри оценил шансы Джошуа в их поединке
Директор Лейпцига о загадочной болезни Диоманде на фоне слухов о Реале Директор Лейпцига о загадочной болезни Диоманде на фоне слухов о Реале

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации ЛЧ, ЛЕ и ЛК
просмотров
Свитолина узнала соперницу на турнире в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Календарь Динамо: утверждено расписание матчей "бело-синих" с Карабахом в квалификации Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Европа14:48
Директор Лейпцига о загадочной болезни Диоманде на фоне слухов о Реале
Европа14:24
Ферран Торрес поставил ультиматум Барселоне перед возможным уходом в ПСЖ
Европа13:49
Арсенал готов отдать 150 млн евро за звезду Реала
ММА13:24
Джейк Пол объявил о дебюте в ММА после слияния MVP и PFL
Европа12:49
Немецкий вратарь перешёл из Барселоны в очередную аренду
Бокс12:25
Известно, где состоится бой Джошуа – Фьюри
Бокс11:49
Тренер Фьюри дал шокирующий совет Джошуа перед боем
Европа11:24
Барселона готова побороться за Родри
Европа10:51
Другие клубы АПЛ хотят видеть Мудрика в своих составах
НБА10:29
Дюрент сравнил Сиксерс и Уорриорз
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK