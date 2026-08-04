Тренер Фьюри дал шокирующий совет Джошуа перед боем

Топ-тренер Энди Ли рассказал в интервью Sun Sport, что советует Джошуа не спешить с боем против Тайсона Фьюри.

По мнению бывшего чемпиона мира, британцу стоит провести ещё один промежуточный поединок и перенести долгожданное противостояние с цыганским королём на следующее лето.

Ли считает, что после недостатка соревновательной практики и непростого боя с Кристианом Пренгой, в котором Джошуа дважды оказался в нокдауне, Эй‑Джею необходим дополнительный разогревочный поединок, чтобы набрать оптимальную форму перед самым важным вызовом.

Он считает, что Эй‑Джею необходим дополнительный разогревочный поединок, чтобы набрать оптимальную форму перед самым важным вызовом.

К слову, промоутер Фьюри высказался о драматичной победе Джошуа над Пренгой.

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