Японский пилот надеется получить место в Альпин

Отказывается от IndyCar ради нулевых шансов в Ф-1.

Юки Цунода намерен продолжить карьеру в Формуле‑1, несмотря на интерес со стороны команд IndyCar.

По информации источника, японец рассчитывает получить место в Альпин, однако такой вариант пока выглядит маловероятным, сообщает GPblog.

При этом команды IndyCar проявляют интерес к Цуноде, а Хонда заинтересована в его выступлениях за коллектив с японскими силовыми установками.

Однако сам гонщик на данный момент не рассматривает переход в американскую серию. Также ранее были слухи о возможном переходе в Хаас, но издания их не подтверждают.

К слову, заместитель руководителя Мерседеса раскрыл болевую точку команды.

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