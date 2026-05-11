Цунода может вернуться на стартовую решетку

Японец уже привлекает внимание одной команды.
Сегодня, 16:15       Автор: Андрей Безуглый
Юки Цунода / Getty Images

Резервный пилот Ред Булл Юки Цунода вскоре может вернуться на стартовую решетку, пишет Лоренс Барретто.

По информации журналиста, даже на текущий момент есть минимум одна явно заинтересованная команда.

Вероятно, речь идет об Хаас, которые подумывают о замене Эстебана Окона.

У американской команды тесные связи с Хонда, как и у Цуноду, а также ожидается, что японец заручился солидной спонсорской поддержкой.

Ранее также сообщалось, что Форд хочет переманить Ферстаппена в другой чемпионат.

