Представители Шахтера и Оболони стали лучшими тренером и игроком 27-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала лучших тренера и игрока по итогам матчей 27-го тура чемпионата.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим тренером был признан наставник Шахтера Арда Туран, подопечные которого за три тура до завершения сезона гарантировали себе чемпионские награды, разгромив Полтаву (4:0).

Звание лучшего футболиста тура досталось нападающему Оболони Тарасу Ляху, который вышел на замену, когда его команда проигрывала Эпицентру 0:2, и отличился двумя голами, принесшими киевлянам ничью 2:2.

Также была представлена символическая сборная 27-го тура УПЛ.

Источник: УПЛ

