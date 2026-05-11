"Тело подвело меня, но не сердце": Уордли впервые отреагировал на поражение от Дюбуа
Британский экс-чемпион подвел итоги проигранного поединка.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Фабио Уордли впервые прокомментировал свое поражение от Даниэля Дюбуа и потерю титула WBO.
Британский боксер отдал должное своему сопернику и поблагодарил фанатов за поддержку.
"Мое тело подвело меня, но не сердце. И с этим я могу смириться. Поздравляю, Даниэль. Благодарю тебя за отличный бой, достойный места в учебниках истории. Спасибо Манчестеру и всем, кто был со мной на этом пути", - написал Уордли в сети Х.
My body failed me, but not my heart. And that I can live with…— Fabio Wardley (@FabioWardley) May 10, 2026
Congratulations @DynamiteDubois , thank you for a great fight worthy of the history books.
Thank you to the city of Manchester and everyone that has been along on this journey with me. #TeamWardley ❤️ pic.twitter.com/GRGDTeZZ2c
Отметим, ранее промоутер намекнул на реванш Дюбуа и Уордли.
