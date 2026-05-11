"Тело подвело меня, но не сердце": Уордли впервые отреагировал на поражение от Дюбуа

Британский экс-чемпион подвел итоги проигранного поединка.
Сегодня, 11:27       Автор: Игорь Мищук
Фабио Уордли / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Фабио Уордли впервые прокомментировал свое поражение от Даниэля Дюбуа и потерю титула WBO.

Британский боксер отдал должное своему сопернику и поблагодарил фанатов за поддержку.

"Мое тело подвело меня, но не сердце. И с этим я могу смириться. Поздравляю, Даниэль. Благодарю тебя за отличный бой, достойный места в учебниках истории. Спасибо Манчестеру и всем, кто был со мной на этом пути", - написал Уордли в сети Х.

Отметим, ранее промоутер намекнул на реванш Дюбуа и Уордли.

