Баскетбол

Плей-офф НБА: Нью-Йорк одержал решающую победу над Филадельфией, Миннесота обыграла Сан-Антонио

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:32       Автор: Игорь Мищук
Нью-Йорк разгромил Филадельфию / Getty Images

В ночь на понедельник, 11 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны два матча второго раунда плей-офф.

Нью-Йорк разгромил в четвертом поединке Филадельфию и "всухую" выиграл серию, а Миннесота одержала победу над Сан-Антонио, сравняв счет в противостоянии.

Результаты матчей плей-офф НБА за 10 мая

Филадельфия – Нью-Йорк 114:144 (24:43, 33:38, 26:41, 31:22)

Филадельфия: Эмбиид (24), Макси (17), Убре (10), Эджкомб (8 + 7 передач), Джордж (7) – старт; Терри (9), Эдвардс (8), Бона (7), Брум (7), Граймс (6), Барлоу (5), Драммонд (4), Уотфорд (2), Уокер (0).

Нью-Йорк: Макбрайд (25), Брансон (22 + 6 передач), Харт (17 + 9 подборов), Таунс (17 + 10 передач), Бриджес (12 + 6 передач) – старт; Шэмет (12), Кларксон (7), Альварадо (7), Робинсон (6), Хукпорти (5), Сохан (5), Дадье (5), Колек (4), Диавара (0).

Счет в серии: 0-4

Миннесота – Сан-Антонио 114:109 (34:30, 26:26, 20:28, 34:25)

Миннесота: Эдвардс (36), Макдэниэлс (14), Рэндл (12 + 8 подборов + 6 потерь), Гобер (11 + 13 подборов), Досунму (10) – старт; Рид (15 + 9 подборов), Конли (8), Шэннон (8).

Сан-Антонио: Фокс (24), Касл (20), Васселл (14), Шэмпени (8), Вембаньяма (4) – старт; Харпер (24 + 7 подборов), Корнет (7 + 9 подборов), К. Джонсон (4), Брайан (2), Барнс (2).

Счет в серии: 2-2

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Миннесота Тимбервулвз Филадельфия Сиксерз Сан-Антонио Сперз

