Резервист Миннесоты побил рекорд Стефена Карри

Вошёл в элитный клуб Тимбервулвз.
Сегодня, 14:58       Автор: Валентина Чорноштан
 Айо Досунму / Getty Images

Защитник Миннесоты Айо Досунму набрал 43 очка в матче против Денвера, став третьим игроком франшизы Тимбервулвз с такой статистикой в плей-офф НБА.

Кроме того, ему удалось превзойти результат Стефена Карри, который в постсезоне 2016 года набрал 40 очков. Ранее Фред Браун записал на свой счет 45 очков в 1976 году.

Также Айо провел вторую по результативности игру среди резервистов в истории плей-офф.

Добавим, что он стал первым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков при точности 75% и реализовавшим 5+ трехочковых и 10+ штрафных без промахов. Эта статистика учитывает также регулярный чемпионат.

К слову, сразу несколько звездных игроков не смогут помочь своим командам в четвертом матче плей-офф.

Статьи по теме

Плей-офф НБА: Атланта вырвала победу над Нью-Йорком, Миннесота одолела Денвер Плей-офф НБА: Атланта вырвала победу над Нью-Йорком, Миннесота одолела Денвер
НБА: Бостон с Шульгой проиграл Миннесоте, Денвер одержал победу над Портлендом НБА: Бостон с Шульгой проиграл Миннесоте, Денвер одержал победу над Портлендом
НБА: Лейкерс разгромили Милуоки, Денвер одолел Миннесоту НБА: Лейкерс разгромили Милуоки, Денвер одолел Миннесоту
Михайлюк не остановил поражение Юты от Миннесоты Михайлюк не остановил поражение Юты от Миннесоты

Видео

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

