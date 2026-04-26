Резервист Миннесоты побил рекорд Стефена Карри

Защитник Миннесоты Айо Досунму набрал 43 очка в матче против Денвера, став третьим игроком франшизы Тимбервулвз с такой статистикой в плей-офф НБА.

Кроме того, ему удалось превзойти результат Стефена Карри, который в постсезоне 2016 года набрал 40 очков. Ранее Фред Браун записал на свой счет 45 очков в 1976 году.

Most bench points in a playoff game, NBA history:



Fred Brown - 45 (1976)

Ayo Dosunmu - 43 (2026)

Stephen Curry - 40 (2016)

Nick Van Exel - 40 (2003)

Также Айо провел вторую по результативности игру среди резервистов в истории плей-офф.

Добавим, что он стал первым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков при точности 75% и реализовавшим 5+ трехочковых и 10+ штрафных без промахов. Эта статистика учитывает также регулярный чемпионат.

