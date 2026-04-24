iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Плей-офф НБА: Атланта вырвала победу над Нью-Йорком, Миннесота одолела Денвер

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:48       Автор: Игорь Мищук
Атланта обыграла Нью-Йорк / Getty Images
В ночь на пятницу, 24 апреля, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны три матча первого раунда плей-офф.

Результаты матчей плей-офф НБА за 23 апреля

Атланта – Нью-Йорк 109:108 (33:21, 25:29, 30:30, 21:28)

Атланта: Джонсон (24 + 10 подборов + 8 передач), Макколлум (23), Александер-Уокер (14), Оконгву (9 + 7 подборов), Дэниэлс (8 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь) – старт; Куминга (21), Винсент (5), Гуйе (5), Кисперт (0).

Нью-Йорк: Ануноби (29 + 9 подборов), Брансон (26), Таунс (21 + 17 подборов), Харт (2 + 9 подборов + 6 передач), Бриджес (0) – старт; Макбрайд (15), Кларксон (8), Альварадо (5), Робинсон (2), Шэмет (0).

Счет в серии: 2-1

Торонто – Кливленд 126:104 (31:25, 23:29, 29:27, 43:23)

Торонто: Барретт (33), Барнс (33 + 11 передач), Ингрэм (12), Пелтль (8), Уолтер (0) – старт; Мюррэй-Бойлс (22 + 8 подборов), Бэттл (14), Шэд (2 + 5 перехватов), Мобо (2), Темпл (0), Дик (0), Мамукелашвили (0), Джексон-Дэвис (0), Лоусон (0).

Кливленд: Харден (18 + 8 потерь), Митчелл (15), Э. Мобли (15 + 7 передач), Аллен (12), Уэйд (5) – старт; Струс (15), Тайсон (13), Шредер (3), Меррилл (3), Брайант (3), Проктор (2), Эллис (0), Портер (0), Нэнс (0), Томлин (0).

Счет в серии: 1-2

Миннесота – Денвер 113:96 (25:11, 36:28, 27:29, 25:28)

Миннесота: Макдэниэлс (20 + 10 подборов), Эдвардс (17), Дивинченцо (15 + 7 передач), Рэндл (15), Гобер (10 + 12 подборов) – старт; Досунму (25 + 9 передач), Хайлэнд (6), Рид (5), Инглс (0), Филлипс (0), Беранже (0), Андерсон (0), Конли (0).

Денвер: Йокич (27 + 15 подборов), Дж. Мюррэй (16), Джонс (6), К. Джонсон (6), К. Браун (2) – старт; Хардуэй (11), Ннаджи (10), Б. Браун (9), Стротер (6), Джонс (2), Пикетт (1), Холмс (0).

Счет в серии: 2-1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Атланта Хоукс Миннесота Тимбервулвз Денвер Наггетс

Видео

Последние новости

Европа10:35
Дженоа попытается отговорить Малиновского от перехода в турецкий клуб
Бокс10:10
Бокс: расписание боев
Бокс09:58
Мейвезер проведет выставочный бой перед реваншем с Пакьяо
Снукер09:30
Чемпионат мира по снукеру-2026: определились все пары 1/8 финала
НБА09:10
Плей-офф НБА: Миннесота и Атланта повели в своих сериях, Торонто сократил отставание от Кливленда
НБА08:48
Плей-офф НБА: Атланта вырвала победу над Нью-Йорком, Миннесота одолела Денвер
НХЛ08:20
Кубок Стэнли: Колорадо и Каролина одержали третьи победы в сериях, Баффало вышел вперед против Бостона
НХЛ07:59
Плей-офф НХЛ: Бостон уступил Баффало, Каролина победила Оттаву, Колорадо обыграл Лос-Анджелес
Европа07:20
Футбол сегодня: матчи УПЛ, АПЛ, Бундеслиги, поединки Реала, Наполи
Вчера, 23:40
ЧМ-202623:40
Участник ЧМ-2026 неожиданно сменил тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK